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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Граница и демилитаризация ОРДЛО: новые детали Плана действий по Донбассу

К Плану действий по Донбассу, предложенному ТКГ, украинская сторона подготовила новые детали, касающиеся процедуры передачи Украине контроля над границей.

В частности, по данным осведомленных источников, уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей, а в ТГК будет создана специальная подгруппа для обработки процедуры восстановления контроля над границей.

— Этот контроль должен быть обеспечен до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления в ОРДЛО по украинскому законодательству, — рассказал собеседник.

В то же время ключевой составляющей плана является полная демилитаризация ОРДЛО, которая, по его словам, предусматривает вывод наемников и тяжелого вооружения, а также ее согласование с процессом возвращения подразделений ВСУ в места постоянной дислокации.

ЧитайтеВидеоконференция советников нормандской четверки состоится 13 ноября — Зеленский

Еще один важный элемент плана — полный доступ миссии ОБСЕ ко всей временно не контролируемой правительством Украины территории. Для этого предлагается создать спецподразделение из 1 500 профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ.

Среди прочего — внедрение модели переходного правосудия (правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, амнистии и защиты прав человека), возвращение имущества владельцам.

План действий по Донбассу

На заседании ТКГ 10 ноября украинский План действий по Донбассу взят за основу.

Его должны рассмотреть на видеоконференция советников нормандской четверки, которая состоится 13 ноября.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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