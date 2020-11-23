Явка ниже, нарушения незначительны: Опора о выборах 22 ноября

Нарушения в ходе второго тура голосования на местных выборов 22 ноября были значительными, но не повлияли на результаты.
Явка составила 29,23%, отмечают в гражданской сети Опора.
Конфликтность временами имела проявление черного пиара, и в основном это происходило в интернете и социальных сетях.
Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости
— Результаты выборов частично показали, что повторное голосование не является рациональным инструментом определения абсолютного победителя. Победу одержали те кандидаты, которые в первом туре получили максимальное количество голосов, — заявила глава Опоры Ольга Айвазовская.
Опора зафиксировала 275 нарушений, которые были связаны как с организацией избирательного процесса, так и непосредственно с нарушениями.
Наибольшее количество нарушений:
- фотографирование бюллетеней — 177;
- незаконная агитация — 36;
- конфликты между субъектами избирательного процесса — 13;
- уничтожение бюллетеней — 12;
- фальсификации избирательных документов — 8;
В региональном разрезе наиболее зафиксировано нарушений в Днепре и во Львовской области.
Местные выборы 2020
Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.
Мэров избирали жители областных центров Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентров Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) И Никополь (Днепропетровская обл.).