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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Явка ниже, нарушения незначительны: Опора о выборах 22 ноября

Нарушения в ходе второго тура голосования на местных выборов 22 ноября были значительными, но не повлияли на результаты.

Явка составила 29,23%, отмечают в гражданской сети Опора.

Конфликтность временами имела проявление черного пиара, и в основном это происходило в интернете и социальных сетях.

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— Результаты выборов частично показали, что повторное голосование не является рациональным инструментом определения абсолютного победителя. Победу одержали те кандидаты, которые в первом туре получили максимальное количество голосов, — заявила глава Опоры Ольга Айвазовская.

Опора зафиксировала 275 нарушений, которые были связаны как с организацией избирательного процесса, так и непосредственно с нарушениями.

Наибольшее количество нарушений:

  • фотографирование бюллетеней — 177;
  • незаконная агитация — 36;
  • конфликты между субъектами избирательного процесса — 13;
  • уничтожение бюллетеней — 12;
  • фальсификации избирательных документов — 8;

В региональном разрезе наиболее зафиксировано нарушений в Днепре и во Львовской области.

Местные выборы 2020

Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.

Мэров избирали жители областных центров Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентров Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) И Никополь (Днепропетровская обл.).

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