На выборах мэров 22 ноября в пяти из 11 городов наблюдатели Комитета избирателей Украины фиксировали массовый подкуп избирателей. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Это происходило по схеме, когда избирателей подвозили к участку легковым автомобилем, после чего они голосовали и получали за это деньги.

Помимо этого наблюдатели КИУ отмечали массовое фотографирование избирательных бюллетеней.

— Показательными были факты, зафиксированные нашими наблюдателями в Черкассах, когда частными автомобилями довозились избиратели до избирательных участков. Только наблюдатели КИУ в Черкассах зафиксировали около 10 таких фактов. Также в Черкассах фиксировали так называемые карусели и фотографирование бюллетеней, — указал он.

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Кошель также рассказал, что в Днепре в одной из неформальных Viber-групп под названием Подработка выборы в Днепре избирателям предлагалось оставить свои паспортные данные чтобы проголосовать за 1,5 тыс. грн.

На день выборов 22 ноября эта группа насчитывала почти 25 тыс. человек.

— У нас есть основания констатировать, что количество фактов и масштабы технологий, связанных с подкупом, значительно выросли по сравнению с первым туром выборов и по сравнению с голосованием 15 ноября. При условии низкой явки технология подкупа и активизации своих электоральных групп в значительной степени усиливается, — подчеркнул глава КИУ.

Второй тур местных выборов 2020

22 ноября состоялся второй тур местных выборов 2020 в 11 городах Украины.

По данным ЦИК, средняя явка избирателей на 20.00 составила 29,53%.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 включительно.