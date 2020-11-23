Явка менша, порушення незначні: Опора про вибори 22 листопада

Порушення в ході другого туру голосування на місцевих виборів 22 листопада були значними, але не вплинули на результати.

Явка склала 29,23%, відзначають в громадянській мережі Опора.

Конфліктність часом мала прояв чорного піару, і в основному це відбувалося в інтернеті і соціальних мережах.

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– Результати виборів частково засвідчили те, що повторне голосування не є раціональним інструментом визначення абсолютного переможця. Перемогу отримали ті кандидати, які в першому турі отримали максимальну кількість голосів, – заявила глава Опори Ольга Айвазовська.

Опора зафіксувала 275 порушень, які були пов’язані як з організацією виборчого процесу, так і безпосередньо з порушеннями.

Найбільша кількість порушень:

фотографування бюлетенів – 177;

незаконна агітація – 36;

конфлікти між суб’єктами виборчого процесу – 13;

знищення бюлетенів – 12;

фальсифікації виборчих документів – 8;

У регіональному розрізі найбільше зафіксовано порушень в Дніпрі і у Львівській області.

Місцеві вибори 2020

Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.

Мерів обирали жителі обласних центрів Дніпро, Миколаїв, Львів, Полтава, Рівне, Черкаси, Ужгород та райцентрів Слов’янськ (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Дрогобич (Львівська обл.) й Нікополь (Дніпропетровська обл.).