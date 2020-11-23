Зеленский подписал закон о выходе из договора СНГ об антимонопольной политике

Украина выходит из договора о проведении согласованной монопольной политики.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Так, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ в Москве 25 января 2000 года.

— Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами-членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину, — заявили в Офисе президента Украины.

За закон О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики № 995-ІХ Верховная Рада проголосовала 5 ноября 2020.

Еще в 2014 году Украина взяла курс на выход из СНГ и прекратила платить взносы.