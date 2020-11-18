Разговор директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с президентом Владимиром Зеленским был конструктивным.

Для пересмотра программы сотрудничества МВФ с Украиной уже есть полное согласие действий. Об этом сообщила сама Кристалина Георгиева.

— Конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским по реализации программы МВФ, независимости центрального банка и борьбы с коррупцией. Полное согласие действий, необходимое до пересмотра программы, уже есть, — написала она в Twitter.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020

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Вечером 17 ноября президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с Кристалиной Георгиевой. Они обсудили, как проходит процесс принятия государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономическую стабильность в стране.

Глава государства заверил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by и добавил, что все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены.