Разговор директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с президентом Владимиром Зеленским был конструктивным.

Для пересмотра программы сотрудничества МВФ с Украиной уже есть полное согласие действий. Об этом сообщила сама Кристалина Георгиева.

Constructive call with President @ZelenskyyUa on IMF program implementation, central bank independence and anti-corruption efforts. Full agreement on actions needed prior to program review.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 17, 2020