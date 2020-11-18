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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Полное согласие относительно действий есть: директор МВФ о пересмотре программы для Украины

Разговор директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с президентом Владимиром Зеленским был конструктивным.

Для пересмотра программы сотрудничества МВФ с Украиной уже есть полное согласие действий. Об этом сообщила сама Кристалина Георгиева.

— Конструктивный телефонный разговор с президентом Зеленским по реализации программы МВФ, независимости центрального банка и борьбы с коррупцией. Полное согласие действий, необходимое до пересмотра программы, уже есть, — написала она в Twitter.

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Вечером 17 ноября президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с Кристалиной Георгиевой. Они обсудили, как проходит процесс принятия государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономическую стабильность в стране.

Глава государства заверил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by и добавил, что все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены.

Фото: Dreamstime

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