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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Зеленський підписав закон про вихід з договору СНД про антимонопольну політику

Україна виходить з договору про проведення узгодженої монопольної політики.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Так, Україна виходить із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав – учасниць СНД у Москві 25 січня 2000 року.

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– Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання державами – членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торговельно-економічного тиску на Україну, – заявили в Офісі президента України.

За закон Про вихід з Договору про проведення узгодженої монопольної політики № 995-ІХ Верховна Рада проголосувала 5 листопада 2020.

Ще в 2014 році Україна взяла курс на вихід з СНД і припинила платити внески.

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