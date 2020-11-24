Бондаренко победил во втором туре выборов мэра Черкасс — Опора

На втором туре выборов мэра в городе Черкассы победил Анатолий Бондаренко. Действующий мэр опередил своего соперника Виктора Евпака на более чем пять тыс. голосов.

Представителя политической партии За жизнь Бондаренко поддержало 54,33% избирателей, за него проголосовали более 30 тыс. граждан. Свои голоса за Виктора Евпака (партия Голос) отдали 44,14% жителей Черкасс — это более 24 тыс. человек.

Повторное голосований в Ужгороде, Славянске и Бердянске

22 ноября за мэра города повторно голосовали жители городов Ужгород, Славянск и Бердянск. В Ужгороде и Славянске избиратели поддержали действующих мэров, победили Богдан Андреев и Вадим Лях.

В Бердянске наибольшее количество голосов получил Валерий Баранов.

Фото: Анатолий Бондаренко