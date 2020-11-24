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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Бондаренко переміг у другому турі виборів мера Черкас – Опора

На другому турі виборів мера у місті Черкаси переміг Анатолій Бондаренко. Чинний міський голова випередив свого суперника Віктора Євпака на понад п’ять тис. голосів.

Представника політичної партії За життя Бондаренка підтримало 54,33% виборців, за нього проголосували понад 30 тис. громадян. Свої голоси за Віктора Євпака (партія Голос) віддали 44,14% черкащан –  це понад 24 тис. осіб.

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Повторне голосуваня в Ужгороді, Слов’янську та Бердянську

22 листопада за мера міста повторно голосували жителі міст Ужгород, Слов’янськ і Бердянськ. В Ужгороді та Слов’янську виборці підтримали чинних мерів, перемогли Богдан Андріїв та Вадим Лях.

У Бердянську найбільшу кількість голосів отримав Валерій Баранов.

Фото: Анатолій Бондаренко

Джерело: ОПОРА

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