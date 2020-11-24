Семь лет назад в Украине начался Евромайдан, который силовики разогнали с особой жестокостью. Отметить дату правоохранители решили обысками в музее Революции Достоинства.

Следователи заподозрили руководство мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на его реконструкцию. Речь идет о 150 млн грн.

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Директор музея все обвинения отвергает. Говорит, что подрядчик закупил необходимый материал для строительства. Впрочем, на землю на аллее Героев Небесной Сотни, где и должны строить комплекс — прокуратура наложила арест. Там происходили следственные эксперименты на месте расстрелов.

Не может не удивлять выбранное время для обысков, прямо под годовщину Революции Достоинства. Более того ГБР взялось и за лидеров Евромайдана.

Уже и приглашение на допрос разослали. Его среди других получили экс и.о. президента Александр Турчинов, тогдашний комендант Евромайдана Андрей Парубий, мэр столицы Виталий Кличко. Вызвали на допрос и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

В ГБР объяснили, что заявления о вызове на допросы в День Достоинства и Свободы — это манипуляции. Говорят, что они их отменили две недели назад, но все же такие повестки были.

Кроме того, по заявлению одиозного нардепа от ОПЗЖ и заместителя генпрокурора при Януковиче Рената Кузьмина ГБР открыло уголовное дело о насильственном изменении конституционного строя и захвата госвласти.

В рядах самого ГБР назревает громкий скандал. Потому что возвращать себе должность через суд взялся бывший заместитель председателя бюро Александр Бабиков, который в свое время был адвокатом Виктора Януковича. Это подтвердило НАЗК.

Более того делом возвращения Бабикова занимается печально известный Окружной админсуд Киева. НАБУ обвиняет его руководителя судью Павла Вовка в организации преступной группы и попытке захвата государственной власти. Антикоррупционеры опубликовали записи разговоров судей где есть доказательства правонарушений.

К тому же это далеко не единственные случаи. Многие из приспешников Януковича уже вернулись в Украину и очень неплохо себя чувствуют. После того, как Апелляционный суд Киева отменил заочный арест экс-гаранта, заговорили даже о возвращении легитимного.

Такое решение в суде объяснили просто, что прокурор не довел факт об объявлении Януковича в международный розыск.

Более того, фирмы, связанные с Януковичем, взялись судиться за $1,5 млрд, конфискованных в 2019 году в пользу государства. Хотя настоящие сокровища Янукович оставил в Межигорье.

По меньшей мере в $10 млн оценили только сверхсовременную лабораторию Януковича, где проверялось все что он ел, пил и даже чем дышал. И это третий по ценности объект в Межигорье.

Резиденция остается в подвешенном состоянии. Ее статус до сих пор не определен. К тому же оказывается, что беглый президент и сейчас здесь хозяин. Похоже Януковичу есть куда возвращаться, но вот только самого экс-гаранта здесь точно никто не ждет.

Расследование дел Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования по делу Евромайдана. Она подчеркнула, что сейчас продолжается расследование 60 уголовных производств.

Кроме того, о подозрении сообщили 37 лицам: восьми гражданским лицам, 26 правоохранителям (10 следователям и двум прокурорам), трем судьям. В 86 судебных делах обвиняются 176 человек.