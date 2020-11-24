Сім років тому в Україні почався Євромайдан, який силовики розганяли з особливою жорстокістю. Відзначити дату правоохоронці вирішили обшуками у музеї Революції Гідності.

Слідчі запідозрили керівництво меморіального комплексу в розкраданні коштів, що були виділені на його реконструкцію. Йдеться про 150 млн грн.

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Директор музею усі звинувачення відкидає. Каже, що підрядник закупив потрібний матеріал для будівництва. Втім, на землю на алеї Героїв Небесної Сотні, де й мали зводити комплекс – прокуратура наклала арешт. Бо там відбувалися слідчі експерименти на місці розстрілів.

Не може не дивувати обраний час для обшуків, прямо під річницю Революції Гідності. Більше того ДБР взялося за лідерів Євромайдану.

Вже і запрошення на допит розіслали. Його серед інших отримали екс в.о. президента Олександр Турчинов, тодішній комендант Євромайдану Андрій Парубій, мер столиці Віталій Кличко. Викликали на допит і колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

У ДБР пояснили, що заяви про виклик на допити під День Гідності та Свободи – це маніпуляції. Кажуть, що вони їх скасували два тижні тому, але все ж такі повістки були.

Крім того, за заявою одіозного нардепа від ОПЗЖ і заступника генпрокурора часів Януковича Рената Кузьміна ДБР відкрило кримінальну справу про насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення держвлади.

У лавах самого ДБР назріває гучний скандал. Бо повертати собі посаду через суд взявся колишній заступник голови бюро Олександр Бабіков, який свого часу був адвокатом Віктора Януковича. Це підтвердило НАЗК.

Крім того справою повернення Бабікова займається сумнозвісний Окружний адмінсуд Києва. НАБУ звинувачує його очільника суддю Павла Вовка в організації злочинної групи та спробі захоплення державної влади. Антикорупціонери опублікували записи розмов суддів де є докази правопорушень.

До того ж це далеко не єдині випадки. Чимало приспішників Януковича вже повернулись в Україну і дуже непогано себе почувають. Після того, як Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт екс-гаранта, заговорили навіть про повернення легітимного.

Таке рішення у суді пояснили просто, що прокурор не довів факт про оголошення Януковича в міжнародний розшук.

Більше того, фірми, пов’язані з Януковичем, взялися судитися за $1,5 млрд, конфіскованих торік на користь держави. Хоча справжні скарби Янукович лишив у Межигір’ї.

Щонайменше в $10 млн оцінили лише надсучасну лабораторію Януковича, де перевірялося усе що він їв, пив та навіть чим дихав. І це третій за цінністю об’єкт у Межигір’ї.

Резиденція залишається в підвішеному стані. ЇЇ статус досі невизначений. До того ж виявляється, що президент-втікач і нині тут господар. Схоже Януковичу є куди повертатися, але от лише самого екс-гаранта тут точно ніхто не чекає.

Розслідування справ Євромайдану

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування щодо справи Євромайдану. Вона підкреслила, що наразі триває розслідування 60 кримінальних проваджень.

Крім того, повідомлено про підозру 37 особам: восьми цивільним особам, 26 правоохоронцям (10 слідчим і двом прокурорам), трьом суддям. У 86 судових справах обвинувачуються 176 осіб.