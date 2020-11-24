По результатам второго тура местных выборов в Ровно, которые прошли 22 ноября 2020 года, мэром города избрали Александра Третьяка.

За кандидата проголосовали 50,24% избирателей, то есть 27 451 человек.

Его оппонента, Виктора Шакирзяна, поддержали 26 057 местных жителей.

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Во время местных выборов 25 октября ситуация была противоположной: за Третьяка отдал свой голос 10 591 избиратель (16,93%), а за Виктор Шакирзяна — 12 411 людей (19,84%).

Местные выборы в Украине

22 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов 2020. Жители 11 городов избирали новых мэров, среди них: Львов, Днепр, Полтава, Николаев, Ровно, Ужгород, Черкассы, Бердянск, Дрогобыч, Славянск, Никополь.

Уже стали известны результаты выборов в некоторых городах. Например, во Львове победил Андрей Садовой, а в Черкассах — Анатолий Бондаренко.

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Источник: Опора

Фото: Александр Третьяк