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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

На выборах мэра в Ровно победил Третьяк — Опора

По результатам второго тура местных выборов в Ровно, которые прошли 22 ноября 2020 года, мэром города избрали Александра Третьяка.

За кандидата проголосовали 50,24% избирателей, то есть 27 451 человек.

Его оппонента, Виктора Шакирзяна, поддержали 26 057 местных жителей.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Во время местных выборов 25 октября ситуация была противоположной: за Третьяка отдал свой голос 10 591 избиратель (16,93%), а за Виктор Шакирзяна —  12 411 людей (19,84%).

Местные выборы в Украине

22 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов 2020. Жители 11 городов избирали новых мэров, среди них: Львов, Днепр, Полтава, Николаев, Ровно, Ужгород, Черкассы, Бердянск, Дрогобыч, Славянск, Никополь.

Уже стали известны результаты выборов в некоторых городах. Например, во Львове победил Андрей Садовой, а в Черкассах — Анатолий Бондаренко.

Больше новостей о местных выборах 2020 в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Опора

Фото: Александр Третьяк

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