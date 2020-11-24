За результатами другого туру місцевих виборів у Рівному, які пройшли 22 листопада 2020 року, мером міста обрали Олександра Третяка.

За кандидата проголосувало 50,24% виборців, тобто 27 451 особа.

Його опонента, Віктора Шакирзяна, підтримало 26 057 місцевих мешканців.

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Під час місцевих виборів 25 жовтня ситуація була протилежною: за Третяка віддав свій голос 10 591 виборець (16,93%), а за Віктор Шакирзяна – 12 411 людей (19,84%).

Місцеві вибори в Україні

22 листопада в Україні пройшов другий тур місцевих виборів 2020. Мешканці 11 міст обирали нових мерів, серед них: Львів, Дніпро, Полтава, Миколаїв, Рівне, Ужгород, Черкаси, Бердянськ, Дрогобич, Слов’янськ, Нікополь.

Вже є результати виборів у деяких містах. Наприклад, у Львові переміг Андрій Садовий, а у Черкасах – Анатолій Бондаренко.

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Джерело: Опора

Фото: Олександр Третяк