В Украине коллекторы атакуют граждан. Они прибегают к психологическому давлению, шантажу и угрозам, часто из-за кредитов, которые украинцы даже не брали.

Из-за финансовых долгов граждане страны предпринимают попытки суицида. Некоторые из них заканчиваются трагедиями.

Также украинцы идут на преступления: в Украине мужчина напал на сотрудницу кредитной конторы ради денег, потому что у него было много долгов.

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По словам юристов, часто жертвы коллекторов не защищены никак, ведь сделки заключались онлайн.

Изменить эту ситуацию хотят путем принятия нового законопроекта, который будет регулировать работу кредитных союзов и коллекторских организаций.

Реестр коллекторов в Украине

В Украине планируют создать реестр коллекторских компаний, а также разработать кодекс этического поведения по отношению к должникам.

Это поможет решить ряд проблем при получении кредита и возврате средств.

Подробнее о деятельности коллекторов в Украине читайте на Фактах ICTV.