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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Суїцид і злочин: в Україні громадяни страждають від тиску колекторів

В Україні колектори атакують громадян. Вони вдаються до психологічного тиску, шантажу та погроз, часто через кредити, які українці навіть не брали.

Через фінансові борги громадяни країни роблять спроби суїциду. Деякі з них закінчуються трагедіями.

Також українці йдуть на злочини:  в Україні чоловік напав на співробітницю кредитної контори заради грошей, бо мав багато боргів.

Читайте: На Чернігівщині колектори монтували порно з боржниками, якщо ті не віддавали борг

За словами юристів, часто жертви колекторів не захищені жодним чином, адже угоди укладали онлайн.

Змінити цю ситуацію можна через ухвалення нового законопроекту, який регулюватиме роботу кредитних спілок та колекторських організацій.

Реєстр колекторів в Україні

В Україні планують створити реєстр колекторських компаній, а також розробити кодекс етичної поведінки щодо боржників.

Це допоможе вирішити низку проблем під час отримання кредиту та повернення коштів.

Детальніше про діяльність з колекторів в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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