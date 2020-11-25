PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Кипрская православная церковь официально признала автокефалию ПЦУ

Украинская православная церковь официально получила признание Кипрской православной церкви. Решение об объявлении автокефалии поддержал Синод Кипрской православной церкви.

Переговоры по этому поводу длились 23 и 25 ноября. В результате 10 членов Синода поддержали такое решение, однако семеро выступили против.

Они обсудили проблемную церковную ситуацию в Украине и вопросы с поминовением Архиепископом Кипра Хризостомом предстоятеля ПЦУ Епифания.

Читайте: Можно ли отказаться стать крестными родителями — объяснение ПЦУ

Автокефалия ПЦУ

Накануне о признании Православной церкви Украины сообщили два религиозных учреждения. Автокефалию ПЦУ подтвердили в Греческой архиепископии и Александровском патриархате.

Говорят, что в ближайшее время ПЦУ признают и в Румынской церкви.

Фото: ПЦУ

Источник: ПЦУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка