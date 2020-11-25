Кипрская православная церковь официально признала автокефалию ПЦУ

Украинская православная церковь официально получила признание Кипрской православной церкви. Решение об объявлении автокефалии поддержал Синод Кипрской православной церкви.

Переговоры по этому поводу длились 23 и 25 ноября. В результате 10 членов Синода поддержали такое решение, однако семеро выступили против.

Они обсудили проблемную церковную ситуацию в Украине и вопросы с поминовением Архиепископом Кипра Хризостомом предстоятеля ПЦУ Епифания.

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Автокефалия ПЦУ

Накануне о признании Православной церкви Украины сообщили два религиозных учреждения. Автокефалию ПЦУ подтвердили в Греческой архиепископии и Александровском патриархате.

Говорят, что в ближайшее время ПЦУ признают и в Румынской церкви.

Фото: ПЦУ