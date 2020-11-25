Кіпрська православна церква офіційно визнала автокефалію ПЦУ

Православна церква України офіційно отримала визнання Кіпрської православної церкви. Рішення про оголошення автокефалії підтримав Синод Кіпрської православної церкви.
Переговори щодо цього тривали 23 та 25 листопада. У результаті 10 членів Синоду підтримали таке рішення, однак семеро виступили проти.
Вони обговорили проблемну церковну ситуацію в Україні та питання з поминанням Архієпископом Кіпру Хризостомом предстоятеля ПЦУ Епіфанія.
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Автокефалія ПЦУ
Напередодні про визнання Православної церкви України повідомили дві релігійні установи. Автокефалію ПЦУ підтвердили у Грецькій архієпископії та Олександрівському патріархаті.
Подейкують, що найближчим часом ПЦУ визнають і в Румунській церкві.
Фото: ПЦУ