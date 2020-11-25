Мобильные бригады для теста на Covid-19 можно вызвать через контакт-центр

С 26 ноября мобильные бригады для теста на коронавирус можно будет вызвать через контакт-центр.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, функцию пока запускают в тестовом режиме. Пациенты смогут заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре.

— Как это происходит сейчас. Если есть проблемы с вызовом мобильной бригады, то вы звонили в контакт-центр, а потом мы связывались с городом и решали эту проблему. Затем вам звонили и вызвали бригаду, — рассказал Степанов.

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Министр отметил, что такая последовательность действий некорректна.

— Поэтому мы нашли такой способ, чтобы непосредственно в контакт-центре можно было вызвать мобильную бригаду. Для этого мы объединили все учреждения здравоохранения, определили ответственных лиц, — отметил Максим Степанов.

Также Степанов анонсировал еще одно новшество до конца ноября. В контакт-центре можно будет получить консультацию семейного врача.

Мобильные бригады в Украине выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на Covid-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случая коронавируса.

Всего в стране 661 858 человек заболели коронавирусом. За минувшие сутки госпитализация понадобилась 1 818 пациентам. Также за сутки зафиксировали 229 летальных случаев, в общем — 11 492. Оправилась от Covid-19 307 778 человек, за сутки — 8 420.