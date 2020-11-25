Мобільні бригади для тесту на Covid-19 можна викликати через контакт-центр

З 26 листопада мобільні бригади для тесту на коронавірус можна буде викликати через контакт-центр.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, функцію поки запускають у тестовому режимі. Пацієнти зможуть замовити виклик мобільної бригади безпосередньо у контакт-центрі.
– Як це відбувається зараз. Якщо є проблеми з викликом мобільної бригади, то ви телефонували до контакт-центру, а вже потім ми зв’язувалися з містом та розв’язували цю проблему. Потім вам зателефонували та викликали бригаду, – розповів Степанов.
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Міністр зазначив, що така послідовність дій некоректна.
– Тому ми знайшли такий спосіб, аби безпосередньо у контакт-центрі можна було викликати мобільну бригаду. Для цього ми об’єднали всі заклади охорони здоров’я, визначили відповідальних осіб, – зазначив Максим Степанов.
Також Степанов анонсував ще одне нововведення до кінця листопада. У контакт-центрі можна буде отримати консультацію сімейного лікаря.
Мобільні бригади в Україні виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на Covid-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.
Коронавірус в Україні
Станом на 25 листопада в Україні зафіксовано 13 882 нових випадки коронавірусу.
Загалом у країні 661 858 людей захворіли на коронавірус. За минулу добу госпіталізація знадобилася 1 818 пацієнтам. Також за добу зафіксували 229 летальних випадків, загалом – 11 492. Одужали від Covid-19 307 778 осіб, за добу – 8 420.