Мобільні бригади для тесту на Covid-19 можна викликати через контакт-центр

З 26 листопада мобільні бригади для тесту на коронавірус можна буде викликати через контакт-центр.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, функцію поки запускають у тестовому режимі. Пацієнти зможуть замовити виклик мобільної бригади безпосередньо у контакт-центрі.

– Як це відбувається зараз. Якщо є проблеми з викликом мобільної бригади, то ви телефонували до контакт-центру, а вже потім ми зв’язувалися з містом та розв’язували цю проблему. Потім вам зателефонували та викликали бригаду, – розповів Степанов.

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Міністр зазначив, що така послідовність дій некоректна.

– Тому ми знайшли такий спосіб, аби безпосередньо у контакт-центрі можна було викликати мобільну бригаду. Для цього ми об’єднали всі заклади охорони здоров’я, визначили відповідальних осіб, – зазначив Максим Степанов.

Також Степанов анонсував ще одне нововведення до кінця листопада. У контакт-центрі можна буде отримати консультацію сімейного лікаря.

Мобільні бригади в Україні виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на Covid-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.