В госбюджете на 2021 правительство обязано заложить адекватный размер зарплаты для врачей — не менее 22-25 тыс. грн, чтобы медики не выезжали за границу.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 5 канала.
— Мы настаиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год — чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тыс. грн. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу, — подчеркнул министр.
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Зарплата медиков
Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября заявил, что в 2021 году зарплаты медиков значительно возрастут. Согласно плану Минздрава, минимально врач будет зарабатывать 20-25 тыс. грн.
Медицинские сестры будут зарабатывать 15 тыс. грн, а младший медицинский персонал — до 10-12 тыс. грн.
Источник: 5 канал