Кредит от МФО Cashinsky – быстро и без переплат

Непредвиденные расходы могут возникнуть в самый неподходящий момент, и человеку необходимо решать проблему, где бы достать деньги. Знакомые и родственники всегда могут помочь, но что делать, если их нет?

МФО Cashinsky гарантирует эффективную помощь в любых ситуациях, предлагая быстрый кредит на некоторое время, формируя выгодные условия сотрудничества.

Кредит в банке не является эффективным решением. Приходится искать поручителей, оформлять справки и различные документы. После этого несколько дней придется ждать решения о выдаче денег.

Cashinsky – это быстро, качественно и в режиме онлайн. Нет лишних действий и проблемных моментов.

Преимущества быстрого займа

После первого кредита каждый клиент может оценить общие достоинства и особенности сотрудничества. Их можно описать тремя пунктами:

Кредит в короткие сроки . От момента подачи заявки до получения денег на карту пройдет около 15 минут. Менеджер мгновенно рассмотрит заявление от клиента и примет решение о выдаче денег. Если пользователь зарегистрирован на сайте, срок оформления займет еще меньше времени.

Отсутствие бумажной волокиты . Исключена подготовка стопки документов, ведь клиенту необходим паспорт и идентификационный код.

Деньги под любые задачи . Никто не спросит клиентов о том, для чего им понадобились деньги. Кредит не оформляется под конкретные требования, что и является большим плюсом для клиентов.

Информацию в заявке следует указывать правильно, особое внимание следует обратить на номер карты. Сумму кредита здесь в МФО определяет сам клиент, хотя есть установленные рамки и требования.

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Кто может получить деньги?

Граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут стать клиентами Cashinsky. Первый займ доступен суммой до 3 тыс. грн, но со временем включается программа лояльности, поэтому постоянные клиенты получают более выгодные условия и увеличенные суммы кредитования.

Со временем максимальная сумма кредита составит 10 тыс. грн, срок кредитования от 5 до 30 дней, процентная ставка от 0,01% до 1,9%. В случае просрочки процентная ставка увеличивается до 3% в день, поэтому необходимо рассчитывать собственные силы.

Поддержка клиентов

На любые вопросы готовы ответить профессиональные менеджеры и специалисты компании. Также они готовы проконсультировать относительно суммы кредита, основываясь на запросах и предпочтениях клиента. Возможно, на покупку определенной вещи потребуется намного меньше денег, нежели клиент хочет взять.