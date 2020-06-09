Как пережить кризис – советы инвестиционных аналитиков

Во время кризиса возможно не только сохранить, но и приумножить материальные активы. Главное — грамотно распорядиться своими финансами, уверены инвестиционные аналитики Фридом Финанс Украина.

Необходимый размер инвестиции зависит от цели. Если хотите влиять на деятельность акционерного общества – предлагать собственные проекты решений на общем собрании, например, то нужно покупать не менее 10% акций предприятия. А если вы хотите осуществлять портфельное инвестирование без решающего влияния на предприятие, достаточно иметь 100$ и купить даже одну акцию предприятия.

Еще дешевле – инвестировать в облигации внутренних государственных займов. Такие государственные ценные бумаги выпускает Министерство финансов, а купить их можно, например, в банке или у Фридом Финанс Украина.

Стоимость одной облигации этой инвестиционной компании составляет 1 150 грн. При этом инвесторы не платят никаких комиссий, получают доход ежемесячно и в любой момент могут продать облигации обратно. В случае валютных облигаций цена одной гособлигации составляет $1 150.

— Поставив цель повысить уровень финансовой грамотности украинцев, мы организовали однодневный онлайн-марафон Invest Fest 2020. Он предназначен для тех, кто ищет новые возможности. 12 июня известные блогеры, коучи, психологи, аналитики, СЕО компаний и топ-менеджеры госорганов будут говорить с участниками марафона о карантинном кризисе и его влиянии на каждого из нас. Программа вмещает три основных блока: Как не падать духом во время и после карантина, Об инвестициях в кризис, наша позиция — Strong Buy, панельную дискуссию Инвестиционный климат в Украине, куда украинцам следует инвестировать, а также завершающий развлекательный блок, — комментирует маркетинговый директор Фридом Финанс Украина Борис Цомая.

Среди докладчиков:

Виктория Тигипко (основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures);

(основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures); Дмитрий Стрижов (генеральный директор холдинга охранных предприятий Шериф);

(генеральный директор холдинга охранных предприятий Шериф); Мирослав Король (известный блогер, финансист, автор проекта Миллионер за семь лет);

(известный блогер, финансист, автор проекта Миллионер за семь лет); Станислав Луцкович (директор компании West Mills — дистрибьютора Beyond Meat в Украине);

(директор компании West Mills — дистрибьютора Beyond Meat в Украине); Андрей Супрун (начальник управления депозитарной деятельности Национального банка);

(начальник управления депозитарной деятельности Национального банка); Ольга Королик (психолог, сертифицированный коуч, основательница Киевского психологического центра ALTERA);

(психолог, сертифицированный коуч, основательница Киевского психологического центра ALTERA); Тимур Турлов (генеральный директор Freedom Holding Corp.);

(генеральный директор Freedom Holding Corp.); Петр Шевченко (журналист, финансовый обозреватель НВ Бизнес).

Эксперты рынка расскажут, как распоряжаться бюджетом в кризис, как не паниковать и не делать бездумных поступков, куда и как следует инвестировать, чтобы получать стабильный пассивный доход в кризисное время, как скопить капитал и пережить непростые времена. Также они поделятся соображениями о том, что будет с мировой и украинской экономикой в ближайшей перспективе.

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С одной стороны искусство и финансы — несовместимые понятия, а с другой — взаимодополняющие творческие мотиваторы. В прямом эфире во время Invest Fest 2020 известные украинские творческие деятели — композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара и художник-монументалист Роман Минин создадут творческие произведения, вдохновленные выступлениями и дискуссиями спикеров.

Фридом Финанс Украина — инвестиционная компания, которая открывает перед клиентами глобальные перспективы в мире ценных бумаг и фондового рынка. Входит в состав холдинга Freedom Holding Corp. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам.

Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). Фридом Финанс Украина — первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через интернет.

К слову, на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет инвестиционный офис в сентябре 2020 года под руководством экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе.