Кредит від МФО Cashinsky – швидко та без переплат

Непередбачені витрати можуть виникнути в найневідповідніший момент, і людині необхідно розв’язувати проблему, де б дістати гроші. Знайомі та родичі завжди можуть допомогти, але що робити, якщо їх немає?

МФО Cashinsky гарантує ефективну допомогу в будь-яких ситуаціях, пропонуючи швидкий кредит на деякий час, формуючи вигідні умови співпраці.

Кредит у банку не є ефективним рішенням. Доводиться шукати поручителів, оформляти довідки та різні документи. Після цього кілька днів доведеться чекати рішення щодо видавання грошей.

Cashinsky – це швидко, якісно та в режимі онлайн. Немає зайвих дій і проблемних моментів.

Переваги швидкої позики

Після першого кредиту кожен клієнт може оцінити загальні переваги та особливості співпраці. Їх можна описати трьома пунктами:

Кредит у короткі терміни. Від моменту подання заявки до отримання грошей на карту мине близько 15 хвилин. Менеджер миттєво розгляне заяву від клієнта і ухвалить рішення про видавання грошей. Якщо користувач зареєстрований на сайті, термін оформлення займе ще менше часу.

Відсутність паперової тяганини. Виключена підготовка стосу документів, адже клієнтові необхідний паспорт та ідентифікаційний код.

Гроші під будь-які завдання. Ніхто не запитає клієнтів про те, для чого їм знадобилися гроші. Кредит не оформлюється під конкретні вимоги, що і є великим плюсом для клієнтів.

Інформацію в заявці слід вказувати правильно, особливу увагу потрібно звернути на номер карти. Суму кредиту тут в МФО визначає сам клієнт, хоча є встановлені межі та вимоги.

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Хто може отримати гроші?

Громадяни України віком від 18 до 60 років можуть стати клієнтами Cashinsky. Для першої позики доступна сума до 3 тис. грн, але з часом починає діяти програма лояльності, тому постійні клієнти отримують вигідніші умови та збільшені суми кредитування.

Згодом максимальна сума кредиту складе 10 тис. грн, термін кредитування від 5 до 30 днів, відсоткова ставка від 0,01% до 1,9%. У разі прострочення відсоткова ставка збільшується до 3% на день, тому необхідно розраховувати власні сили.

Підтримка клієнтів

На будь-які запитання готові відповісти професійні менеджери та фахівці компанії. Також вони готові проконсультувати щодо суми кредиту, ґрунтуючись на запитах і уподобаннях клієнта. Можливо, на купівлю певної речі потрібно набагато менше грошей, ніж клієнт хоче взяти.