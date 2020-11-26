Кредит від МФО Cashinsky – швидко та без переплат

Непередбачені витрати можуть виникнути в найневідповідніший момент, і людині необхідно розв’язувати проблему, де б дістати гроші. Знайомі та родичі завжди можуть допомогти, але що робити, якщо їх немає?
МФО Cashinsky гарантує ефективну допомогу в будь-яких ситуаціях, пропонуючи швидкий кредит на деякий час, формуючи вигідні умови співпраці.
Кредит у банку не є ефективним рішенням. Доводиться шукати поручителів, оформляти довідки та різні документи. Після цього кілька днів доведеться чекати рішення щодо видавання грошей.
Cashinsky – це швидко, якісно та в режимі онлайн. Немає зайвих дій і проблемних моментів.
Переваги швидкої позики
Після першого кредиту кожен клієнт може оцінити загальні переваги та особливості співпраці. Їх можна описати трьома пунктами:
- Кредит у короткі терміни. Від моменту подання заявки до отримання грошей на карту мине близько 15 хвилин. Менеджер миттєво розгляне заяву від клієнта і ухвалить рішення про видавання грошей. Якщо користувач зареєстрований на сайті, термін оформлення займе ще менше часу.
- Відсутність паперової тяганини. Виключена підготовка стосу документів, адже клієнтові необхідний паспорт та ідентифікаційний код.
- Гроші під будь-які завдання. Ніхто не запитає клієнтів про те, для чого їм знадобилися гроші. Кредит не оформлюється під конкретні вимоги, що і є великим плюсом для клієнтів.
Інформацію в заявці слід вказувати правильно, особливу увагу потрібно звернути на номер карти. Суму кредиту тут в МФО визначає сам клієнт, хоча є встановлені межі та вимоги.
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Хто може отримати гроші?
Громадяни України віком від 18 до 60 років можуть стати клієнтами Cashinsky. Для першої позики доступна сума до 3 тис. грн, але з часом починає діяти програма лояльності, тому постійні клієнти отримують вигідніші умови та збільшені суми кредитування.
Згодом максимальна сума кредиту складе 10 тис. грн, термін кредитування від 5 до 30 днів, відсоткова ставка від 0,01% до 1,9%. У разі прострочення відсоткова ставка збільшується до 3% на день, тому необхідно розраховувати власні сили.Читайте: Як накопичити і економити гроші: прості правила фінансистів Заробітчани почали більше пересилати грошей в Україну - НБУ Паніки немає. Скільки грошей українці зняли в банках через воєнний стан
Підтримка клієнтів
На будь-які запитання готові відповісти професійні менеджери та фахівці компанії. Також вони готові проконсультувати щодо суми кредиту, ґрунтуючись на запитах і уподобаннях клієнта. Можливо, на купівлю певної речі потрібно набагато менше грошей, ніж клієнт хоче взяти.