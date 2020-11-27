Цифры Госбюджета-2021 сверялись с МВФ до миллиардов — Марченко

Переговоры с Международным валютным фондом по госбюджету на 2021 год были сложными, цифры сравнялись с миллиардами.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире Cвободи слова Савика Шустера.

— Это были сложные переговоры, потому что наши партнеры спрашивают, уважаемое министерство финансов, вы посчитали доходы, а у нас разница с вами в 1 млрд грн, давайте об этом поговорим. Цифры до миллиардов мы сверяли, — сказал Марченко.

По его словам, также велись дискуссии о том, хватит ли средств на социальную защиту, пенсионеров, медиков. Говорили и о повышении минимальной зарплаты.

— Это серьезная профессиональная дискуссия. Когда вы находитесь в среде, в которой вас не очень любят, оно не дает оптимизма, — подчеркнул министр.

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Кроме этого Сергей Марченко назвал госбюджет на 2021, который подали в парламент, довольно жестким.

— Коммуникация будет очень сложной, так как многие не увидят своих убеждений. Кто-то хочет быть социалистически ориентированным, кто-то экономически.

По словам главы министерства, каждый видит в этом бюджете-то свое, ведь это микс убеждений и видений.

Помощь бизнеса на карантине

Правительство уже ввело карантин выходного дня и рассматривает возможность введения полного локдауна. Недавно президент Владимир Зеленский инициировал программу для поддержки бизнеса.

Она предусматривает единоразовые выплаты по 8 тыс. грн. Министр финансов Сергей Марченко объяснил, как будут финансироваться программы поддержки бизнеса в случае усиления карантина.