Правительство уже ввело карантин выходного дня и рассматривает возможность введения полного локдауна. Недавно президент Владимир Зеленский инициировал программу для поддержки бизнеса.

Она предусматривает единоразовые выплаты по 8 тыс. грн. Министр финансов Сергей Марченко объяснил, как будут финансироваться программы поддержки бизнеса в случае усиления карантина.

— Если будет необходимость ввести локдаун, или, как я назвал бы, рождественские каникулы. И если будет такая необходимость, с учетом заполняемости коек в больницах, пандемической ситуации, развертывание коронакризиса — все должно быть четко обосновано, то действительно президент вышел с такой инициативой (поддержать бизнес, — Ред.).

Сейчас министерство экономики отрабатывает соответствующий законопроект, который появится в ближайшее время, и можно будет более детально оценить масштабы и потенциальные выплаты.

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В Верховной Раде предстоит принимать решение на уровне бюджета. В то же время необходимо разделять вопрос ликвидности и вопрос наличия средств в бюджете на выполнение целей, которые заложил президент.

— То есть законодательно и технически средства мы можем найти. Вопрос, который возникает и будет возникать, это вопрос ликвидности казначейского счета и возможности подкрепить соответствующими налогами или другими источниками финансирования этих расходов. Вот и все.

Он добавил, что сейчас есть соответствующий законопроект, который предусматривал дополнительные поступления в более 10 млрд грн в ковидный фонд.

— Мы на эти средства рассчитываем до конца года, и это является дополнительным источником, который до сих пор не учтен в бюджет. И есть надежда, что этим источником мы сможем закрыть эти вопросы. Если возникнет такая необходимость — еще раз подчеркну, — отметил Марченко.

Возможность локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований для жесткого карантина.

Несмотря на то, что заполненность коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9%, ситуация остается контролируемой.