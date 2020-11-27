Цифри Держбюджету-2021 звірялися з МВФ до мільярдів – Марченко

Переговори з Міжнародним валютним фондом щодо держбюджету на 2021 рік були складними, цифри зрівнялися до мільярду.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Cвободи слова Савіка Шустера.

– Це були складні переговори, тому що наші партнери запитують, шановне міністерство фінансів, ви порахували доходи, а у нас є різниця з вами у 1 млрд грн, давайте про це поговоримо. Цифри до мільярдів ми звіряли, – сказав Марченко.

За його словами, також велися дискусії щодо того, чи вистачить коштів на соціальний захист, пенсіонерів, медиків. Говорили і про підвищення мінімальної зарплати.

– Це досить серйозна професійна дискусія. Коли ви перебуваєте в середовищі, в якому вас не дуже люблять, воно не дає оптимізму, – наголосив міністр.

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Окрім цього Сергій Марченко назвав держбюджет на 2021 рік, який подали в парламент, доволі жорстким.

– Комунікація буде дуже складною, тому що багато хто не побачить своїх переконань . Хтось хоче бути соціалістично орієнтованим, хтось економічно.

За словами очільника міністерства, кожен бачить у цьому бюджеті щось своє, адже це мікс переконань і бачень.

Допомога бізнесу на карантині

Уряд вже запровадив карантин вихідного дня і розглядає можливість запровадження повного локдауну. Нещодавно президент Володимир Зеленський ініціював програму для підтримки бізнесу.

Вона передбачає одноразові виплати по 8 тис. грн. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, як фінансуватимуться програми підтримки бізнесу у разі посилення карантину.