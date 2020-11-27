В ЕС призывают Украину пересмотреть тарифы на электроэнергию

Секретариат Энергетического сообщества Европейского Союза заявил, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и несут угрозу для безопасной работы АЭС.

В годовом отчете Энергосообщества о текущей ситуации в Украине отмечается, что НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей к открытию оптового рынка 1 июля 2019 года.

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По их данным, цены для населения остаются неизменными с 2017 года и не покрывают расходы на поставку.

— Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно атомных станций, — говорится в отчете.

В отчете говорится, что при существующей несовершенной модели, при которой государственные компании Гарантированный покупатель, Энергоатом, Укргидроэнерго обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене, несет угрозу для устойчивого существования украинского рынка.

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч на остальной объем месячного потребления.

Повышение цены на электроэнергию

Новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важнейших вопросов в секторе просмотр с 2021 действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

Он пояснил, что по состоянию на ноябрь бытовой потребитель платит за электроэнергию 1 копейку, поскольку действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку.