Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населения

Новый и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важнейших вопросов пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

Следующий приоритет — снижение перекрестного субсидирования. За этой фразой стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. Поскольку на сегодняшний день, в том числе в информ-поле, присутствует большое количество манипулятивных заявлений о конечной стоимости электроэнергии для населения, — сказал он.

Он объясняет, что по состоянию на ноябрь бытовой потребитель платит за электроэнергию 1 копейку, поскольку действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку.

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В Украине средняя стоимость транспортировки электроэнергии от станции к зданию, включая тариф на передачу НЭК Укрэнерго, тариф оператора системы распределения и тариф на поставку от поставщика, составляет 1,03 грн за кВт-час.

— Суммарно доставка стоит 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная цена одного кВт-ч для бытового потребителя за последние 2 месяца статистически составляет 1 грн 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которому Энергоатом и Укргидроэнерго продают электроэнергию для гарантированного покупателя по 1 копейке, оплачивается исключительно поставки, — пояснил глава ведомства.

С декабря 2020 года тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии может увеличиться на 30% – до 312,76 грн/МВт-ч.

Соответствующий проект постановления принят 7 октября на заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Комиссия ждет предложений по тарифу от участников рынка электроэнергии для окончательного принятия решения.