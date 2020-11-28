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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5% — Ковалив

Падение ВВП в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире Свободы слова Савика Шустера на телеканале Украина.

— Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%.

А 2% разницы в ВВП — это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2% или 3% роста — это было для нас существенное достижение как для страны, — рассказала Ковалив.

Бюджет 2021

Переговоры с Международным валютным фондом по госбюджету на 2021 год были сложными, цифры сравнялись с миллиардами.

Также велись дискуссии о том, хватит ли средств на социальную защиту пенсионеров и медиков. Говорили и о повышении минимальной зарплаты.

Фото: Dreamstime

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