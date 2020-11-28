Падіння ВВП в Україні за підсумками 2020 роки не повинно перевищити позначку в 5%.

Про це заявила заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі Свободи слова Савіка Шустера на телеканалі Україна.

– Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%.

А 2% різниці в ВВП – це досить суттєво, тому що ми пам’ятаємо, коли 2% або 3% зростання – це було для нас суттєве досягнення як для країни, – розповіла Ковалів.