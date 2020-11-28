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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Падіння ВВП за підсумками року не повинно перевищувати 5% – Ковалів

Падіння ВВП в Україні за підсумками 2020 роки не повинно перевищити позначку в 5%.

Про це заявила заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі Свободи слова Савіка Шустера на телеканалі Україна.

– Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%.

А 2% різниці в ВВП – це досить суттєво, тому що ми пам’ятаємо, коли 2% або 3% зростання – це було для нас суттєве досягнення як для країни, – розповіла Ковалів.

Бюджет 2021

Переговори з Міжнародним валютним фондом щодо держбюджету на 2021 рік були складними, цифри зрівнялися з мільярдами.

Також велися дискусії про те, чи вистачить коштів на соціальний захист пенсіонерів та медиків. Говорили і про підвищення мінімальної зарплати.

Фото: Dreamstime

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