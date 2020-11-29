29 ноября в Черновцах проходит второй тур местных выборов. Жители областного центра выбирать мэра города. Участки для голосования традиционно будут открыты с 08.00 до 20.00.

Во второй тур выборов прошли Роман Климчук, которого выдвинула местная организация политической партии Единая альтернатива и его оппонент Виталий Михайлишин, кандидат от политической партии Команда Михайлишина.

Результаты первого тура голосования свидетельствуют, что Климчук набрал 27,29% голосов избирателей, а Виталий Михайлишин — 21,33%.

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Участие во втором туре выборов мэра смогут принять более 185,5 тыс. избирателей на 115 участках. Результаты голосования должны подсчитать до 4 декабря 2020 года включительно.

Топ-5 партий по количеству мандатов

Больше всего мандатов получили представители Слуги народа — 14.79% (6 047 депутатов).

Второе место у Батькивщины — 10,44% (4 266 депутатов), а третье — у Оппозиционной платформы — За жизнь — 9.83% (4 017 депутатов)

Также барьер в 5% преодолели партия За будущее — 9.58% (3 917 депутатов) и Европейская солидарность — 9.09% (3 716 депутатов).

Отметим, что на этих выборах 6 612 депутатов (16,18%) прошли в местные советы путем самовыдвижения.