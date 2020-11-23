Активность избирателей в западных регионах была выше, чем в юго-восточных областях. Такую тенденцию показал анализ результатов местных выборов.

В Тернопольской и Львовской областях активность избирателей 25 октября составила около 44%, а в юго-восточных пришли на выборы лишь около трети.

Также анализ итогов выборов показал, что 5% барьер преодолели пять партий:

Слуга народа (14,5%);

Европейская солидарность (13,7%);

Оппозиционная платформа — За жизнь (12,5%);

За майбутнє (8,6%);

Батькивщина (8,5%).

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Президентская партия получила лидерство в Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях.

ОПЗЖ получила высокие результаты в регионах Юга и Востока, а также в Сумской области. ЕС заняла наиболее высокие ступеньки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черновицкой областях и Киеве.

Партия За майбутнє зафиксировала лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.

Батькивщина получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, на Закарпатье, Полтавской и Черновицкой областях.

Нарушения на выборах

На выборах мэров 22 ноября в пяти из 11 городов наблюдатели Комитета избирателей Украины фиксировали массовый подкуп избирателей. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Это происходило по схеме, когда избирателей подвозили к участку легковым автомобилем, после чего они голосовали и получали за это деньги.

Помимо этого наблюдатели КИУ отмечали массовое фотографирование избирательных бюллетеней.