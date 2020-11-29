29 листопада у Чернівцях проходить другий тур місцевих виборів. Жителі обласного центру обиратимуть мера міста. Дільниці для голосування традиційно будуть відкритими з 08.00 до 20.00.

У другий тур виборів пройшли Роман Климчук, якого висунула місцева організація політичної партії Єдина альтернатива та його опонент Віталій Михайлішин, кандидат від політичної партії Команда Михайлішина.

Результати першого туру голосування свідчать, що Климчук набрав 27,29 % голосів виборців, а Віталій Михайлішин – 21,33 %.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

Участь у другому турі виборів мера зможуть взяти понад 185,5 тис. виборців на 115 ділянках. Результати голосування повинні підрахувати до 4 грудня 2020 року включно.

Топ-5 партій за кількістю мандатів

Найбільше мандатів отримали представники Слуги Народу — 14.79% (6 047 депутатів).

Друге місце у Батьківщини — 10,44% (4 266 депутатів), а третє — в Опозиційної платформи — За життя – 9.83% (4 017 депутатів)

Також бар’єр у 5% подолали партія За майбутнє – 9.58% (3 917 депутатів) та Європейська солідарність – 9.09% (3 716 депутатів).

Зазначимо, що на цих виборах 6 612 депутатів (16,18%) пройшли у місцеві ради шляхом самовисування.