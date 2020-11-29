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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Кабмин может ввести в Украине “интеллектуальный локдаун” — Арахамия

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения интеллектуального локдауну, который будет учитывать реалии с заболеваемостью в каждом регионе.

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что вероятность введения полного локдауна достигает 90%.

— Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне.

То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт, — заявил Арахамия.

Также депутат оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина:

— Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы должны остановить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями с развозкой людей. Каким образом они доберутся до работы?

Если это произойдет, например, 27 декабря, то транспортная проблема снимается сама. С точки зрения последствий и неудобств для людей — конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике.

Возможен ли повторный локдаун в Украине

Сейчас заполняемость коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9% — это высокий показатель, но ситуация контролируемая.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, пока оснований для введения жесткого карантина нет.

В то же время в Офисе президента уверяют, что решение о введении в Украине локдауна будут принимать после третьей недели с момента введения карантина выходного дня. Речь идет о 28-29 ноября.

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