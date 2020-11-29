Кабмін може запровадити в Україні “інтелектуальний локдаун” – Арахамія

Кабінет міністрів України розглядає можливість введення інтелектуального локдауну, який враховуватиме реалії з захворюваністю на коронавірус в кожному регіоні.

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що ймовірність запровадження повного локдауну сягає 90%.

– Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести та в якому форматі. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт, – заявив Арахамія.

Також депутат оцінив можливість зупинки громадського транспорту під час карантину:

– Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні зупинити громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому разі ми зіткнемося з величезними труднощами з розвезенням людей. Яким чином вони доберуться до роботи? Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то транспортна проблема знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей – звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці.

Чи можливий повторний локдаун в Україні

Нині заповнюваність ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9% – це високий показник, але ситуація контрольована.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, поки підстав для запровадження жорского карантину немає.

Водночас в Офісі президента запевняють, що рішення про запровадження в Україні локдауну ухвалюватимуть після третього тижня від моменту запровадження карантину вихідного дня. Йдеться про 28-29 листопада.