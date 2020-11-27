Что такое локдаун: какие ограничения предусматривает

В связи с негативной динамикой эпидемии коронавируса, в Украине ввели карантин выходного дня. Однако в случае ухудшения ситуации могут ввести локдаун.

Что такое локдаун

Локдаун — это жесткая форма карантина, которая ограничивает передвижение людей и предусматривает запрет на работу предприятий некритической инфраструктуры.

В это время разрешено работать исключительно важным звеньям жизнедеятельности — это продуктовые магазины, аптеки, предприятия непрерывного цикла, АЗС, органы власти и правопорядка.

Также предполагается закрытие границ страны, возможное введение комендантского часа, остановка транспортного сообщения и метрополитена.

Локдаун в Украине

В Украине уже вводили локдаун с марта по май. Тогда предполагалось, что за это время система Минздрава подготовится к возможному наплыву пациентов с Covid-19.

Тогда были закрыты торговые центры, парки и культурные учреждения. Также не работали маленькие магазины, киоски и рынки. Было остановлено межобластное сообщение, железная дорога и авиационные перевозки.

В общественный транспорт в городах пускали только при наличии пропуска, было закрыто метро. Работало только такси.

Возможен ли повторный локдаун в Украине

Сейчас заполняемость коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9% — это высокий показатель, но ситуация контролируемая.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, пока оснований для введения жесткого карантина нет.

В то же время в Офисе президента уверяют, что решение о введении в Украине локдауна будут принимать после третьей недели с момента введения карантина выходного дня. Речь идет о 28-29 ноября.

Локдаун возвращается в Европе

Весной все страны Европы, кроме Швеции и Беларуси, вводили полный локдаун. Был остановлен транспорт, закрыты непродовольственные магазины, ТРЦ и прочее. Также были перекрыты границы.

С середины осени в Европе вернулись к частичному локдауну на срок от 14 до 30 дней такие страны:

Франция;

Германия;

Греция;

Бельгия;

Португалия;

Австрия;

Уэльс;

Великобритания;

Италия;

Испания;

Польша.

В некоторых странах запрещена работа общепита ночью, введен комендантский час. В общественных местах запретили собираться компаниями более 10 человек.

В Испании локдаун объявили целые регионы. Въезд и выезд из них невозможен без уважительной причины.

До декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запретили принимать туристов. Школьников и студентов во многих из этих стран перевели на дистанционное обучение.

Локдаун на Новый год и Рождество

В ВОЗ выступают за сохранение локдауна на Рождество, но предполагают, что такие жесткие ограничения на праздники могут спровоцировать протесты.

За введение жесткого карантина на Новый год и Рождество в Украине высказался и внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов. По его мнению, достаточно ввести три-четыре недели локдауна именно на рождественские праздники.

Не против такой идеи и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, можно ввести двухнедельный локдаун и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.

Локдаун — слово 2020 года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года.

Это режим изоляции, который вводился в ряде стран из-за пандемии коронавируса.

В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией — коронавирус, дистанцирование и самоизоляция.