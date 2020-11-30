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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Местные выборы в Черновцах: кто стал мэром города

Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия обработала все протоколы по выборам городского головы от районных ТИК.

По результатам подсчета бюллетеней, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает бывший депутат областного совета Роман Кличук. Политик представляет политическую партию Единственная альтернатива.

За него отдали свои голоса 59,54% избирателей, а за его оппонента, Виталия Михайлишина — 37,5% избирателей.

Местные выборы в Черновцах: кто стал мэром города

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По данным ЦИК, явка на выборах в Черновцах составила 22,65%.

Топ-5 партий по количеству мандатов

Больше всего мандатов получили представители Слуги народа — 14.79% (6 047 депутатов).

Второе место у Батькивщины — 10,44% (4 266 депутатов), а третье — у Оппозиционной платформы — За жизнь — 9.83% (4 017 депутатов)

Также барьер в 5% преодолели партия За будущее — 9.58% (3 917 депутатов) и Европейская солидарность — 9.09% (3 716 депутатов).

Отметим, что на этих выборах 6 612 депутатов (16,18%) прошли в местные советы путем самовыдвижения.

Источник: ОПОРА

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