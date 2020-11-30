Місцеві вибори у Чернівцях: хто став мером міста

Чернівецька міська територіальна виборча комісія опрацювала всі протоколи з виборів міського голови від районних у місті ТВК.

За результатами підрахунку бюлетенів, у другому турі виборів міського голови Чернівців перемагає колишній депутат обласної ради Роман Клічук. Політик представляє політичну партію Єдина альтернатива.

За нього віддали свої голоси 59,54% виборців, а за його опонента, Віталія Михайлішина — 37,5% виборців.

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За даними ЦВК, явка на виборах у Чернівцях склала 22,65%.

Топ-5 партій за кількістю мандатів

Найбільше мандатів отримали представники Слуги Народу — 14.79% (6 047 депутатів).

Друге місце у Батьківщини — 10,44% (4 266 депутатів), а третє — в Опозиційної платформи — За життя – 9.83% (4 017 депутатів)

Також бар’єр у 5% подолали партія За майбутнє – 9.58% (3 917 депутатів) та Європейська солідарність – 9.09% (3 716 депутатів).

Зазначимо, що на цих виборах 6 612 депутатів (16,18%) пройшли у місцеві ради шляхом самовисування.