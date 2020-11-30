24 августа 2021 года, в день 30-летия Независимости Украины, вселенский патриарх Варфоломей планирует приехать в Киев.

Дату визита Варфоломей подтвердил на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

30 ноября Шмыгаль в составе делегации Кабмина официально посетил сегодня праздничное богослужение Вселенского Патриархата.

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5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Церемония проходила в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле (Турция).

На ней присутствовали митрополит ПЦУ Епифаний, а также тогдашнее руководство Украины: пятый президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Степан Полторак.

На следующий день, 6 января, ПЦУ получила Томос и стала 15-й автокефальной церковью.

Источник: Orthodox Times