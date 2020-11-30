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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Патріарх Варфоломій приїде в Україну – дата

24 серпня 2021 року, в день 30-річчя Незалежності України, вселенський патріарх Варфоломій планує приїхати до Києва.

Дату візиту Варфоломій підтвердив під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, відповідаючи на запрошення президента України Володимира Зеленського.

30 листопада Шмигаль у складі делегації Кабміну офіційно відвідав сьогодні святкове богослужіння Вселенського Патріархату.

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5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію Православної церкви України.

Церемонія проходила в патріаршому храмі Святого Георгія в Стамбулі (Туреччина).

На ній були присутні митрополит ПЦУ Єпіфаній, а також тодішнє керівництво України: п’ятий президент Петро Порошенко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, міністр оборони Степан Полторак.

Наступного дня, 6 січня, ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

Джерело: Orthodox Times

Фото: Dreamstime

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