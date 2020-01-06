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Факты / Украина / Общество

Томос, агиасма, экзорцизм: хорошо ли вы знаете церковные термины (ТЕСТ)

Украинская православная церковь 6 января 2019 года получила томос. Факты ICTV решили проверить, хорошо ли вы разбираетесь в церковной терминологии.

Софійський собор

Нелегко быть участником дискуссии о независимости Украинской православной церкви, если вы не знаете, что такое митрополит, томос и агиасма.

В православии есть 14 автокефальных церквей. Они канонические, что означает, что они признают друг друга.

Самая старая из них —  это Константинопольская. Ее патриарх – главный священнослужитель в православии – Вселенский Патриарх Варфоломей I.

Читайте: Томос ПЦУ утвердили все члены Вселенского патриархата

Автокефальные церкви не зависят друг от друга и сами утверждают собственный устав, а также выбирают митрополитов.

В июле Петр Порошенко обратился к Константинополю, чтобы УПЦ дали автокефалию.

15 декабря 2018 в Киеве прошел Объединительный Собор Украинской православной церкви. Предстоятелем  новой поместной церкви стал митрополит Епифаний.

Несмотря на то, что Русская православная церковь была против этого, 6 января УПЦ получила томос и стала 15-й автокефальной церковью.

Так что, сегодня это очень актуальная тема. Убедитесь, что верно понимаете толкование церковных терминов.

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