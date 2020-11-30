Уже на следующей неделе украинцы рискуют получить платежки за отопление с кусающимися цифрам. Поскольку в октябре Нафтогаз почти на четверть повысил цену голубого топлива для теплопроизводителей.

Аналитики прогнозируют, что отопление станет дороже на 15%, поэтому миссия для потребителей этой зимой, как впрочем, и любой, сэкономить и не замерзнуть.

Фольга за батареей и лоскутное утепление фасада — своеобразный народный климат-контроль. Он действительно повышает температуру в доме, но деньги сэкономит тем, у кого установлен индивидуальный теплосчетчик и регуляторы подачи тепла на радиаторах. Тогда можно прикрутить батареи, а прибор все это зафиксирует.

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Сэкономленные на отоплении деньги можно рассмотреть через тепловизор. На первый взгляд два столичных дома — абсолютно одинаковые, но в одном жители платят за тепло наполовину меньше соседей. Потому что теряют градуса.

В отличие от лоскутного утепления, в другом дом обшит полностью. Это работает по принципу термоса.

Коллективное утепления — это половина дела. В доме также установлен индивидуальный теплопункт. За комплексное решение каждая квартира, в зависимости от метража, заплатила от 1 до 3 тыс. грн. Эти деньги отбились уже в первый сезон.

Особенно требовательным и ленивым создать микроклимат в каждой отдельной зоне и сэкономить на отоплении поможет умный дом. Вы задаете комфортную для себя температуру в определенной комнате, а дальше работает робот, который прикручивает или наоборот открывает батареи.

Система умного климат-контроля на всю квартиру стоит в среднем 1000 долларов. Но она не сможет сэкономить деньги, если у вас нет индивидуального счетчика тепла. Поэтому к этой стоимости добавьте еще 5 тыс. грн на его установку.

Как рассчитать стоимость отопления

Как формируется тариф на отопление и как рассчитать его стоимость — всю необходимую информацию собрали Факты ICTV.

Если вы не хотите самостоятельно рассчитывать стоимость отопления, то можете воспользоваться онлайн-калькулятором.