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Как оформить субсидию онлайн – инструкция
Факты / Украина / Общество
Как оформить субсидию онлайн – инструкция
Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Факты ICTV подготовили инструкцию, как оформить субсидию онлайн.

В настоящее время компенсацию можно получить без визита в управление социальной защиты – достаточно подать заявку через интернет. Вам потребуется для этого электронная цифровая подпись или BankID.

Шаг 1. Узнаем, имеете ли вы право получить субсидию

В соответствии с законодательством, право на получение субсидий в Украине в 2020 году имеют отдельные граждане и семьи, если коммунальные платежи превышают 20% совокупного дохода, к которому относятся зарплата, пенсия, стипендия.

При расчете учитываются доходы за прошлый календарный год. Например, если субсидия начисляется в первом квартале года, то для расчета берется совокупный среднемесячный доход за первый, второй и третий кварталы прошлого года.

Если доход значительно уменьшился в текущем году, рассчитать субсидию могут на основании данных за последние шесть месяцев. Для этого необходимо предоставить справку о доходах за шесть месяцев в органы соцзащиты.

При расчете размера совокупного дохода не учитываются:

  •         доходы от размещения средств на депозитных счетах;
  •         одноразовая помощь при рождении ребенка;
  •         ежемесячная адресная помощь переселенцам;
  •         алименты;
  •         государственная помощь на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
  •         денежное обеспечение военнослужащих, которые принимают участие в АТО/ООС.

Субсидия – это помощь малоимущим и нуждающимся гражданам, поэтому она не предоставляется:

  •         людям, которые совершали в течение года единоразовую покупку на сумму, превышающую 50 тыс. грн;
  •         арендодателям, которые не задекларировали доход от сдачи недвижимости в аренду;
  •         владельцам транспортных средств, которые выпущены менее пяти лет назад (исключение – автомобили, выделенные соцорганами);
  •         людям, которые в течение последнего года вступили в права наследования на недвижимость, земельный участок или транспортное средство;
  •         должникам по оплате за коммунальные услуги в том случае, если сумма долга превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);
  •         владельцам квартир площадью больше 120 кв. м или частных домов площадью больше 200 кв. м;
  •         трудоспособным гражданам, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости.

Шаг 2. Рассчитываем размер субсидии

Субсидия предоставляется на один год и рассчитывается на два периода:

  •         отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля;
  •         неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября.

Компенсация предоставляется на объем потребления коммунальных услуг, который не превышает социальные нормы потребления.

Рассчитать размер субсидии можно в несколько этапов:

1. Определяем среднемесячный доход на одного человека. Чтобы его рассчитать, нужно сложить доходы всех членов семьи и разделить на количество зарегистрированных людей в жилом помещении.

2. Определяем процент обязательного платежа. Для этого делим среднемесячный доход на одного человека на размер прожиточного минимума (с 1 января 2020 года – 2 027 грн, с 1 июля 2020 года – 2 118 грн, с 1 декабря 2020 года – 2 189 грн). Затем полученный показатель делим на базовый коэффициент 2 и умножаем полученное значение на 20%.

Пример: Среднемесячный доход на одного человека составляет 4 500 грн

 4 500 / 2118 / 2 × 0,20 = 21,25%

3. Далее рассчитываем сумму обязательного платежа. Для этого общую сумму совокупного дохода семьи умножаем на процент обязательного платежа.

4 500 × 21,25% = 956,25 грн

4. Рассчитываем размер субсидии. Для этого от суммы коммунальных платежей вычитаем сумму обязательного платежа.

Допустим, коммунальные услуги стоят 1 300 грн (в пределах норм потребления). Размер начисленной субсидии составит 1 300 – 716,85 = 343,75 грн.

Шаг 3. Проходим регистрацию на сайте Минсоцполитики

На сайте Министерства социальной политики Украины в рубрике e-сервисы есть раздел Субсидии. В этой системе можно подать заявку на оформление субсидии онлайн.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Вам будет предложено три варианта регистрации:

  •         по электронной почте;
  •         по электронной цифровой подписи;
  •         по BankID.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Если вы выберите первый вариант (регистрация по адресу электронной почты), необходимо будет заполнить онлайн-анкету. После этого на почту будут высланы документы в PDF-формате, которые нужно подписать и занести в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту регистрации.

Если у вас есть BankID или электронная цифровая подпись, оформление субсидии пройдет полностью онлайн. Достаточно заполнить анкету и подписать документы в электронном виде без визита в УТСЗН.

Шаг 4. Заполняем заявление о назначении и выдаче в денежной форме

В заявлении необходимо указать персональные и контактные данные и выбрать перечень услуг, на которые хотите получить субсидию. Это может быть оплата коммунальных услуг и/или приобретение сжиженного газа/твердого топлива.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

В заявлении обязательно нужно указать виды коммунальных услуг, номера лицевых счетов и наименования организаций-поставщиков услуг.

Шаг 5. Заполняем декларацию о доходах и расходах

В декларации нужно указать всех зарегистрированных людей в жилом помещении и их доходы. Нужно также ввести в онлайн-форме паспортные данные и ИНН всех членов семьи.

Арендаторам нужно указать адрес фактического проживания и приложить договор аренды. Переселенцам из зоны АТО/ООС договор не нужен. Субсидия предоставляется на основании справки переселенца и информации о лицевых счетах на оплату за коммунальные услуги.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Шаг 6. Отправляем заявку

После заполнения заявления и декларации проверьте корректность указанных данных и приложите копии документов – паспорта, ИНН, договора аренды (если есть).

После отправки онлайн-формы на указанный при регистрации адрес электронной почты поступит письмо. В нем будет указан номер заявки на получение субсидии, который нужно сохранить на всякий случай.

С этого момента управление соцзащиты начнет рассмотрение заявки, и если все данные указаны корректно, вам будет начислена субсидия.

У многих возникает вопрос, как проверить субсидию онлайн. С 2018 года в Украине работает сервис Информация о состоянии субсидии в домохозяйствах по данным Единого государственного реестра получателей субсидий Министерства социальной политики.

Для проверки достаточно указать адрес, и система покажет информацию о начислении субсидии.

Как оформить субсидию онлайн – инструкция

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