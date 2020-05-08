Как оформить субсидию онлайн – инструкция

Шаг 1. Узнаем, имеете ли вы право получить субсидию
В соответствии с законодательством, право на получение субсидий в Украине в 2020 году имеют отдельные граждане и семьи, если коммунальные платежи превышают 20% совокупного дохода, к которому относятся зарплата, пенсия, стипендия.
При расчете учитываются доходы за прошлый календарный год. Например, если субсидия начисляется в первом квартале года, то для расчета берется совокупный среднемесячный доход за первый, второй и третий кварталы прошлого года.
Если доход значительно уменьшился в текущем году, рассчитать субсидию могут на основании данных за последние шесть месяцев. Для этого необходимо предоставить справку о доходах за шесть месяцев в органы соцзащиты.
При расчете размера совокупного дохода не учитываются:
- доходы от размещения средств на депозитных счетах;
- одноразовая помощь при рождении ребенка;
- ежемесячная адресная помощь переселенцам;
- алименты;
- государственная помощь на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- денежное обеспечение военнослужащих, которые принимают участие в АТО/ООС.
Субсидия – это помощь малоимущим и нуждающимся гражданам, поэтому она не предоставляется:
- людям, которые совершали в течение года единоразовую покупку на сумму, превышающую 50 тыс. грн;
- арендодателям, которые не задекларировали доход от сдачи недвижимости в аренду;
- владельцам транспортных средств, которые выпущены менее пяти лет назад (исключение – автомобили, выделенные соцорганами);
- людям, которые в течение последнего года вступили в права наследования на недвижимость, земельный участок или транспортное средство;
- должникам по оплате за коммунальные услуги в том случае, если сумма долга превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);
- владельцам квартир площадью больше 120 кв. м или частных домов площадью больше 200 кв. м;
- трудоспособным гражданам, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости.
Шаг 2. Рассчитываем размер субсидии
Субсидия предоставляется на один год и рассчитывается на два периода:
- отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля;
- неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября.
Компенсация предоставляется на объем потребления коммунальных услуг, который не превышает социальные нормы потребления.
Рассчитать размер субсидии можно в несколько этапов:
1. Определяем среднемесячный доход на одного человека. Чтобы его рассчитать, нужно сложить доходы всех членов семьи и разделить на количество зарегистрированных людей в жилом помещении.
2. Определяем процент обязательного платежа. Для этого делим среднемесячный доход на одного человека на размер прожиточного минимума (с 1 января 2020 года – 2 027 грн, с 1 июля 2020 года – 2 118 грн, с 1 декабря 2020 года – 2 189 грн). Затем полученный показатель делим на базовый коэффициент 2 и умножаем полученное значение на 20%.
Пример: Среднемесячный доход на одного человека составляет 4 500 грн
4 500 / 2118 / 2 × 0,20 = 21,25%
3. Далее рассчитываем сумму обязательного платежа. Для этого общую сумму совокупного дохода семьи умножаем на процент обязательного платежа.
4 500 × 21,25% = 956,25 грн
4. Рассчитываем размер субсидии. Для этого от суммы коммунальных платежей вычитаем сумму обязательного платежа.
Допустим, коммунальные услуги стоят 1 300 грн (в пределах норм потребления). Размер начисленной субсидии составит 1 300 – 716,85 = 343,75 грн.
Шаг 3. Проходим регистрацию на сайте Минсоцполитики
На сайте Министерства социальной политики Украины в рубрике e-сервисы есть раздел Субсидии. В этой системе можно подать заявку на оформление субсидии онлайн.
Вам будет предложено три варианта регистрации:
- по электронной почте;
- по электронной цифровой подписи;
- по BankID.
Если вы выберите первый вариант (регистрация по адресу электронной почты), необходимо будет заполнить онлайн-анкету. После этого на почту будут высланы документы в PDF-формате, которые нужно подписать и занести в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту регистрации.
Если у вас есть BankID или электронная цифровая подпись, оформление субсидии пройдет полностью онлайн. Достаточно заполнить анкету и подписать документы в электронном виде без визита в УТСЗН.
Шаг 4. Заполняем заявление о назначении и выдаче в денежной форме
В заявлении необходимо указать персональные и контактные данные и выбрать перечень услуг, на которые хотите получить субсидию. Это может быть оплата коммунальных услуг и/или приобретение сжиженного газа/твердого топлива.
В заявлении обязательно нужно указать виды коммунальных услуг, номера лицевых счетов и наименования организаций-поставщиков услуг.
Шаг 5. Заполняем декларацию о доходах и расходах
В декларации нужно указать всех зарегистрированных людей в жилом помещении и их доходы. Нужно также ввести в онлайн-форме паспортные данные и ИНН всех членов семьи.
Арендаторам нужно указать адрес фактического проживания и приложить договор аренды. Переселенцам из зоны АТО/ООС договор не нужен. Субсидия предоставляется на основании справки переселенца и информации о лицевых счетах на оплату за коммунальные услуги.
Шаг 6. Отправляем заявку
После заполнения заявления и декларации проверьте корректность указанных данных и приложите копии документов – паспорта, ИНН, договора аренды (если есть).
После отправки онлайн-формы на указанный при регистрации адрес электронной почты поступит письмо. В нем будет указан номер заявки на получение субсидии, который нужно сохранить на всякий случай.
С этого момента управление соцзащиты начнет рассмотрение заявки, и если все данные указаны корректно, вам будет начислена субсидия.
У многих возникает вопрос, как проверить субсидию онлайн. С 2018 года в Украине работает сервис Информация о состоянии субсидии в домохозяйствах по данным Единого государственного реестра получателей субсидий Министерства социальной политики.
Для проверки достаточно указать адрес, и система покажет информацию о начислении субсидии.