Вже наступного тижня українці ризикують отримати платіжки за опалення із кусючими цифрам. Бо у жовтні Нафтогаз майже на чверть підвищив ціну блакитного палива для тепловиробників.

Аналітики прогнозують: опалення стане дорожчим на 15%, тому місія для споживачів цієї зими, як втім, і кожної, зекономити та не замерзнути.

Фольга за батареєю та клаптикове утеплення фасаду – своєрідний народний клімат-контроль. Він дійсно підвищує температуру в оселі,але гроші зекономить лише тим, у кого встановлений індивідуальний теплолічильник і регулятори подачі тепла на радіаторах. Тоді можна прикрутити батареї, а прилад усе це зафіксує.

Читайте: Як оформити субсидію онлайн – інструкція

Зекономлені на опалені гроші можна роздивитися через тепловізор. На перший погляд два столичні будинки – абсолютно однакові, але в одному мешканці платять за тепло наполовину менше за сусідів. Тому що не втрачають градуси.

На відміну від клаптикового утеплення, в іншому будинок обшитий увесь. Це працює за принципом термосу.

Колективне утеплення – це половина справи. У будинку також встановлений індивідуальний теплопункт. За комплексне рішення кожна квартира, в залежності від метражу, заплатила від 1 до 3 тис. грн. Ці гроші відбилися вже за перший сезон.

Особливо вибагливим та лінивим створити мікроклімат у кожній окремій зоні та зекономити на опаленні допоможе розумний будинок. Ви задаєте комфортну для себе температуру у певній кімнаті, а далі працює робот, який прикручує або навпаки відкриває батареї.

Система розумного клімат-контролю на усю квартиру коштує у середньому 1000 доларів. Але вона не зможе зекономити гроші, якщо у вас немає індивідуального лічильника тепла. Тому до цієї вартості додайте ще 5 тис. грн на його встановлення.

Як розрахувати вартість опалення

Як формується тариф на опалення і як розрахувати його вартість – всю необхідну інформацію зібрали Факти ICTV.

Якщо ви не хочете самостійно розраховувати вартість опалення, то можете скористатися онлайн-калькулятором.