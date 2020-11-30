Карантин выходного дня в Украине продолжается уже несколько недель. Однако эксперты его результатам пока не слишком довольны. Ведь к значительному снижению заболеваемости такие ограничения не привели.

Поэтому власти заговорили о локдауне. Первым о нем вспомнил министр культуры Александр Ткаченко, который отмечает, что лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Жесткий карантин поддерживает и министр МВД Арсен Аваков, который подчеркивает, что в такой период нужно также подумать и о поддержке бизнеса.

Однако в Министерстве здравоохранения пока слова локдаун избегают. А глава Минздрава Максим Степанов вообще отмечает, что в этом нет радикальной потребности, пока в Украине не фиксируют 30 тыс. инфицированных ежедневно.

Но как бы ни было, уже рассматривают три сценария введения жесткого карантина:

Локдаун объявят после принятия закона о поддержке бизнеса, проект которого внесут на голосование в Верховной Раде на следующей неделе. Карантин начнется 15 декабря и продлится до окончания новогодних праздников. Локдаун введут 29 декабря.

В любом случае предполагается, что такие ограничения будут продолжаться две-три недели. А мысли, о целесообразности того или иного сценария разделились. Кто-то придерживается введение жесткого карантина уже в декабре, а кто-то склоняется к началу локдауну после новогодних праздников.

Какой же вариант выберет власть, пока неизвестно. Однако остается вопрос, что именно закроют. Здесь существует два варианта. Власть повторит весенний сценарий. То есть прекратят работу рестораны, спортзалы, ТРЦ, обучение перейдет полностью в дистанционный режим, закроют сообщения и не будет ходить общественный транспорт. Или жесткий карантин наложат только на некоторые сферы бизнеса.

Но что будут делать работники, которые не смогут перейти на удаленный тип работы. Власти предлагают им зарегистрироваться в приложении Дия воздействие на помощь в таком случае. После проверки они смогут получить 8 тыс. грн возмещения. Однако эксперты опасаются, что из-за большого потока таких работников система даст сбой.

То, что придется вводить локдаун сомнения мало у кого остались. Главное теперь организовать карантин и помощь бизнесу так, чтобы не получилось по принципу: хотели как лучше, а получилось, как всегда.

Как бы то ни было, судьбу новогоднего локдауну власти должны решить уже 30 ноября.