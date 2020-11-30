Судьбу новогоднего локдауна решат 30 ноября — ОП

Власти Украины на совещании в понедельник, 30 ноября , будут определяться о целесообразности введения полного локдауна на новогодние праздники.

Представители Кабинета министров, ответственные за борьбу с Covid-19 в частности Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда.

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О результатах совещания станет оперативно известно, чтобы заранее сообщить об этом людям и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

— Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не избежать, — отметил Зеленский на совещании.

Локдаун в Украине

Введения полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября.

По словам министра здравоохранения ситуация, связанная с борьбой с коронавирусной болезнью, в стране достаточно напряженная, как и на протяжение всех восьми месяцев эпидемии, но в то же время она не является критичной.