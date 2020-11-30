Карантин вихідного дня в Україні продовжується уже кілька тижнів. Проте експерти його результатами поки не надто задоволені. Адже до значного зниження захворюваності такі обмеження не призвели.

Тому у владі заговорили про локдаун. Першим про нього згадав міністр культури Олександр Ткаченко, який наголошує, що краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Жорсткий карантин підтримує і міністр МВС Арсен Аваков, який підкреслює, що у такий період потрібно також подумати і про підтримку бізнесу.

Проте у Міністерстві охорони здоров’я поки слова локдаун уникають. А глава МОЗ Максим Степанов взагалі наголошує, що у цьому немає радикальної потреби, поки в Україні не фіксують 30 тис. інфікованих щодня.

Але як би не було, уже розглядають три сценарії введення жорсткого карантину:

Локдаун оголосять після прийняття закону про підтримку бізнесу, проект якого внесуть на голосування у Верховній Раді наступного тижня. Карантин розпочнеться 15 грудня та протриває до закінчення новорічних свят. Локдаун введуть 29 грудня.

У будь-якому випадку передбачається, що такі обмеження триватимуть два-три тижні. А думки, щодо доцільності того чи іншого сценарію розділились. Хтось притримується введення жорсткого карантину вже у грудні, а хтось схиляється до початку локдауну після новорічних свят.

Який же варіант обере влада, поки невідомо. Проте залишається питання, що саме закриють. Тут існує два варіанти. Влада повторить весняний сценарій. Тобто припинять роботу ресторани, спортзали, ТРЦ, навчання перейде повністю у дистанційний режим, закриють сполучення та не ходитиме громадський транспорт. Або ж жорсткий карантин накладуть лише на деякі сфери бізнесу.

Але ж що робитимуть працівники, які не зможуть перейти на віддалений тип роботи. У владі пропонують їм зареєструватись у додатку дія на допомогу у такому випадку. Після перевірки вони зможуть отримати 8 тис. грн відшкодування. Проте експерти побоюються, що через великий потік таких працівників система дасть збій.

Те, що доведеться вводити локдаун сумніви мало у кого залишилися. Головне тепер організувати карантин та допомогу бізнесу так, щоб не вийшло за принципом: хотіли як краще, а вийшло, як завжди.

Як би там не було, долю новорічного локдауну влада має вирішити уже 30 листопада.