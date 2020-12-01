1 грудня в Україні відзначають річницю референдуму за незалежність країни, який відбувся 1 991 року.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що здобуття незалежності не означає остаточного завершення боротьби.

– Вперше розповідаючи дітям, що таке Незалежність України, її суверенітет, свобода та самостійність, можна почути їхнє щире здивування: А що, хіба може бути якось інакше? На це запитання 29 років тому наше суспільство дало, без перебільшення, історичну відповідь: інакше бути не може. 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні Так.

Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ, аби заявити, щоб вони хочуть жити у своїй, вільній державі.

– Згодом ми зрозуміємо, що здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя. Ми робимо це сьомий рік поспіль. Робимо все для настання миру та повернення своїх територій.

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Глава держави наголосив, що головне сьогодні полягає в тому, що у нас є все необхідне, аби Україна стала потужною та конкурентоспроможною країною.

Референдум 1 грудня 1991 року

1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на який було винесене єдине питання: Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?

Позитивну відповідь дали 90% громадян, які брали участь у голосуванні, причому на референдум прийшли 84% виборців.

Тоді ж українці обрали першого президента — ним став Леонід Кравчук.

Напередодні голосування президія Верховної Ради звернулася до українців з проханням підтримати незалежність країни. У зверненні йшлося про те, що не підтримати незалежність означає виступити за залежність України від іншої держави.