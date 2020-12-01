Только один депутат Рады не поддержал закон об отстрочке PPO — о ком речь

Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает отсрочку обязательного использования РРО для физических лиц-предпринимателей до 2022 года.

За законопроект №4439 проголосовали 319 народных депутатов, против — 1, воздержались — 4 и не голосовали — 27.

Единственным парламентарием, который проголосовал против отсрочки закона о ФЛП, стал член фракции Слуга народа Александр Качура.

В течение нескольких последних месяцев депутат активно поддерживал общественное движение SaveФОП и обещал протестующим помочь в рассмотрении законопроектов, ориентированных на улучшение условий для малого и среднего бизнеса в Украине.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Александр Качура заявил, что законопроект №4439 об отсрочке РРО для ФЛП в 2022 не решает их проблему.

— Предприниматели вышли под стены Верховной Рады не для отсрочки, а для полной отмены фискализации. Отсрочка расстрела не решает вопрос расстрелу.

Народный депутат отметил, что ему не стыдно за свою позицию, и она является принципиальной.

— Сегодня я единственный в зале, кто проголосовал против. Именно поэтому я вышел из Рады через центральный выход к людям в отличие от некоторых коллег, которые бежали через подземные переходы.

Также Александр Качура добавил, что протест предпринимателей только начинается, и это может завершиться налоговым Майданом.

Подробнее о законе о ФЛП, который приняли во вторник, 1 декабря, читайте на Фактах ICTV.

По предварительной информации, требованием протестующих под Радой является полная отмена РРО для всех предпринимателей.

Поскольку это требование не было выполнено, протесты, очевидно, продолжатся.

Фото: Александр Качура