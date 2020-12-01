Тільки один депутат Ради не підтримав закон про відстрочку PPO – про кого йдеться

Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає відтермінування обов’язкового використання РРО для фізичних осіб-підприємців до 2022 року.

За законопроект №4439 проголосувало 319 народних депутатів, проти – 1, утрималося – 4 та не голосувало – 27.

Єдиним парламентарієм, який проголосував проти відтермінування закону про ФОПи, став член фракції Слуга народу Олександр Качура.

Протягом декількох останніх місяців депутат активно підтримував громадський рух SaveФОП та обіцяв протестувальникам посприяти у розгляді законопроектів, орієнтованих на покращення умов для малого та середнього бізнесу в Україні.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Олександр Качура заявив, що законопроект №4439 про відтермінування РРО для ФОПів до 2022 не вирішує їхню проблему.

– Підприємці вийшли під стіни Верховної Ради не для відтермінування, а для повного скасування фіскалізаціі. Відтермінування розстрілу не вирішує питання розстрілу.

Народний депутат зауважив, що йому не соромно за свою позицію, і вона є принциповою.

– Сьогодні я єдиний в залі, хто проголосував проти. Саме тому я вийшов з Ради через центральний вихід до людей на відміну від деяких коллег, які бігли через підземні переходи.

Також Олександр Качура додав, що протест підприємців тільки починається, і це може завершитися податковим Майданом.

Детальніше про закон про ФОПи, який ухвалили у вівторок, 1 грудня, читайте на Фактах ICTV.

За попередньою інформацією, вимогою учасників протестів під Радою є повне скасування РРО для усіх підприємців.

Оскільки цю вимогу не було виконано, протести, очевидно, продовжаться.

Фото: Олександр Качура